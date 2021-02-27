Запад против России, новые санкции, как далеко они зайдут? Захватят ли украинские националисты Лавру, какую судьбу готовят ей на Украине? Первый месяц Байдена, почему не случилось чуда в Белом доме, а также покушение на персональные данные, WhatsApp, что заготовил для нас Цукерберг? Замерзающая Америка, будет ли в США ледяное послезавтра?

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