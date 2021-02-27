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Право знать. Федор Лукьянов 27.02.2021

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Право знать! 27.02.2021. Федор Лукьянов
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Право знать! - Федор Лукьянов (27 Февраля 2021)

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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Сегодня у нас в гостях научный директор клуба Валдай Федор Лукьянов. С избранием Байдена в США как бы должно было что-то произойти, в мечтах, нужно было вернуться к своей вершине западной цивилизации в девяностые годы. Вот должно было что-то произойти с этим и опять комфорт, вся власть, много денег, все подчиняются. Вот она американская мечта.

 

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Комментариев: 2
Александр 67
27 Февраля 2021, 19:43
Юсин - провокатор! Давно за ним наблюдаю - слушаю. А как раньше топил, якобы за Украину, что не надо стараться терять любые контакты, нужно помогать украинцам (стараюсь говорить корректно),,, - падлец Юсин, провокатор на 1000% - терпеть его ненавижу!
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Михаил
27 Февраля 2021, 21:23
Фёдор Лукьянов один из самых уважаемых спикеров
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