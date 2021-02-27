Сегодня у нас в гостях научный директор клуба Валдай Федор Лукьянов. С избранием Байдена в США как бы должно было что-то произойти, в мечтах, нужно было вернуться к своей вершине западной цивилизации в девяностые годы. Вот должно было что-то произойти с этим и опять комфорт, вся власть, много денег, все подчиняются. Вот она американская мечта.

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