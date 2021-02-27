«Убийство Немцова стало развилкой». Глеб Павловский о том, как власть поняла, что теперь можно все

«Жесткие условия и строгий режим». Что известно о колонии, в которую этапировали Навального

«Мы больше узнаем про чеченский след и след ФСБ»: Жанна Немцова о новом расследовании убийства отца

В крупных городах России прошли акции памяти политика Бориса Немцова, убитого на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.



Акции памяти Бориса Немцова проходят в городах России ежегодно с 2015 года. В 2021 году из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений организаторы самого массового московского марша отказались от шествия, но попросили мэрию не мешать возложению цветов к мемориалу.

Илья Яшин сказал «Открытым медиа», что в мэрии не возражают против такого формата памятной акции. 19 февраля полиция в очередной раз зачистила мемориал на Большом Москворецком мосту, дежуривших там активистов задержали.



За сутки появилось две новости о том, где сейчас находится Алексей Навальный. Накануне телеграм-канал Life Shot сообщил об этапировании политика в колонию в подмосковной Коломне, позже эту информацию опровергли в самой колонии, а также в Общественной наблюдательной комиссии.

А 27 февраля издание «Ярновости» сообщило, что Навального этапировали в Кольчугино, это недалеко от Владимира. После этого, по данным ярославских журналистов, Навальный будет этапирован в ИК-2 города Покров Владимирской области.



На этой неделе в Армении вновь обострился политический кризис — оппозиция, как часть парламентской, так и несистемная, требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На улицах Еревана его обвиняют в предательстве национальных интересов и называют главным виновником поражения в последней войне в Нагорном Карабахе.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Акция памяти Бориса Немцова. В какую колонию отправили Навального. Ереван: четвертый день митингов (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.