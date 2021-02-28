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Николай Стариков. Гостиницам нужны туристы и помощь государства 28.02.2021

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Николай Стариков 28.02.2021. Гостиницам нужны туристы и помощь государства
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Николай Стариков - Гостиницам нужны туристы и помощь государства (28 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Кризисная ситуация в гостиничном и туристическом бизнесе России стала предметом обсуждения в очередном выпуске программы «По-СтАриковски». В гости на этот раз пришла управляющая петербургской гостиницы «Киевская» Елена Юрьевна Воробьева.

 

Пандемия, карантинные меры, снижение деловой активности и общий страх людей, ежедневно пугаемых СМИ, привел к катастрофическому снижению турпотока внутри России, а о приезде иностранных туристов не идет и речи. Долго ли продержится гостиничный бизнес в такой ситуации?

 

Собеседники обсудят состояние отрасли в Петербурге и в России в целом. Елена расскажет, как обстоят дела с поддержкой от государства и о том, как сработала система кешбэка за купленные туры по России. Узнаем, почему поездки школьников на весенние каникулы в этом году оказались под вопросом. Также гостья программы расскажет, соответствуют ли действительности сериалы о гостиницах и почему отели не любят интернет-агрегаторы для бронирования.

 

Ответы на эти и другие вопросы о ситуации в гостиничном бизнесе Северной столицы и России в целом ищите в новом выпуске передачи «По-СтАриковски».

 

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