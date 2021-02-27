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Время в 21:00 27.02.2021

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Время в 21:00 27.02.2021
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Время в 21:00 (27 Февраля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Смотрите в этом выпуске: Александр Большунов завоевал золото чемпионата мира в скиатлоне; финал Кубка России по фигурному катанию стартовал в Москве; в России День Сил специальных операций; президенту Армении ушло уже второе представление об отставке главы Генштаба; около 50 сотрудников украинских средств массовой информации объединились в клуб для защиты своих прав; американская разведка обнародовала доклад об итогах расследования убийства Джамаля Хашогги; в столичном регионе температура снова уходит в минус; электронный нос — еще одно изобретение на пути к глобальному искусственному интеллекту.

 

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