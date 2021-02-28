«Убийство Немцова стало развилкой». Глеб Павловский о том, как власть поняла, что теперь можно все

В Москве проходит мемориальная акция с возложением цветов к месту убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Несмотря на то, что со дня его убийства прошло уже шесть лет, за решеткой находятся только исполнители, причем один из них — Руслан Геремеев, до сих пор не найден.

Заказчики также не были установлены. По данным волонтерского объединения «Белый счетчик», к 16:00 акцию посетили уже 5,5 тысяч человек. В студии Дождя — Ирина Хакамада, бизнес-тренер и публицист, соратница Бориса Немцова. Она рассказала о личности политика и о том, как его убийство изменило обстановку в стране.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Карт-бланш на безумство»: Хакамада о том, что убийство Немцова рассказало про власть в России (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.