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Дождь. «Карт-бланш на безумство»: Хакамада о том, что убийство Немцова рассказало про власть в России 28.02.2021

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Телеканал Дождь 28.02.2021. «Карт-бланш на безумство»: Хакамада о том, что убийство Немцова рассказало про власть в России
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Телеканал Дождь - «Карт-бланш на безумство»: Хакамада о том, что убийство Немцова рассказало про власть в России (28 Февраля 2021)

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Опубликовано: 28 Февраля 2021

В Москве проходит мемориальная акция с возложением цветов к месту убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Несмотря на то, что со дня его убийства прошло уже шесть лет, за решеткой находятся только исполнители, причем один из них —  Руслан Геремеев, до сих пор не найден.

 

Заказчики также не были установлены. По данным волонтерского объединения «Белый счетчик», к 16:00 акцию посетили уже 5,5 тысяч человек. В студии Дождя — Ирина Хакамада, бизнес-тренер и публицист, соратница Бориса Немцова. Она рассказала о личности политика и о том, как его убийство изменило обстановку в стране.

 

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