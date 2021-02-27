Михеев. Итоги - За «Искандеры» ответишь: Пашиняну прилетело (27 Февраля 2021)
Опубликовано: 28 Февраля 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" дал оценку происходящему в Армении перевороту и премьер-министру Пашиняну, назвав его «неэффективным руководителем и никаким главнокомандующим».
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