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Михеев. Итоги. За «Искандеры» ответишь: Пашиняну прилетело 27.02.2021

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Михеев. Итоги 27.02.2021. За «Искандеры» ответишь: Пашиняну прилетело
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Михеев. Итоги - За «Искандеры» ответишь: Пашиняну прилетело (27 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" дал оценку происходящему в Армении перевороту и премьер-министру Пашиняну, назвав его «неэффективным руководителем и никаким главнокомандующим».

 

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