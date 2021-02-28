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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" объяснил, почему российская дипломатия перешла в наступление. Также рассказал о тенденциях современной политики и шагах Запада, нацеленных на ослабление России.

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