Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Михеев. Итоги. Бредовые претензии Запада к русским: Вы виноваты, что существуете 28.02.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Михеев. Итоги
Михеев. Итоги 28.02.2021. Бредовые претензии Запада к русским: Вы виноваты, что существуете
28.02.2021 27.02.2021 24.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 21.02.2021 21.02.2021 20.02.2021 17.02.2021 16.02.2021
Еще

Михеев. Итоги - Бредовые претензии Запада к русским: Вы виноваты, что существуете (28 Февраля 2021)

167 просмотров
5
0
Поделиться
Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
Подписаться

Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" объяснил, почему российская дипломатия перешла в наступление. Также рассказал о тенденциях современной политики и шагах Запада, нацеленных на ослабление России.

 

Смотрите онлайн Михеев. Итоги Бредовые претензии Запада к русским: Вы виноваты, что существуете (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу