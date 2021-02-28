Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Убили бы Собчак и Венедиктова». Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова 28.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 28.02.2021. «Убили бы Собчак и Венедиктова». Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова
28.02.2021 28.02.2021 27.02.2021 27.02.2021 27.02.2021 26.02.2021 26.02.2021 25.02.2021 25.02.2021 25.02.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Убили бы Собчак и Венедиктова». Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова (28 Февраля 2021)

305 просмотров
14
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Если бы Венедиктов и Ксения Собчак пошли пешком, убили бы их».
«Группа работала в Москве для выполнения громкого, резонансного заказного убийства».  
Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова - рассказывает Эдуард Петров.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Убили бы Собчак и Венедиктова». Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Александр Алексеевич
28 Февраля 2021, 16:12
90% населению страны наплевать, кто оказался бы на месте немцова. Люди заняты выживанием, добыванием хлеба насущного.
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу