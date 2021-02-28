Соловьёв LIVE - «Убили бы Собчак и Венедиктова». Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова (28 Февраля 2021)
Опубликовано: 28 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Если бы Венедиктов и Ксения Собчак пошли пешком, убили бы их».
«Группа работала в Москве для выполнения громкого, резонансного заказного убийства».
Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова - рассказывает Эдуард Петров.
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