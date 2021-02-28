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Битва за Лубянку. Навальный на этапе. Убийству Немцова 6 лет

«Если бы Венедиктов и Ксения Собчак пошли пешком, убили бы их».

«Группа работала в Москве для выполнения громкого, резонансного заказного убийства».

Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова - рассказывает Эдуард Петров.

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