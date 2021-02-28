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Главное с Ольгой Беловой 28.02.2021

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Главное с Ольгой Беловой 28.02.2021
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Главное с Ольгой Беловой (28 Февраля 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Белова

Терпению России приходит конец, в Европе давно перестали нас слышать, санкции поставлены на поток, нет никакой реакции на уже фактически геноцид русского населения на Украине, происходит откровенное вмешательство в наши внутренние дела.

 

Европа уже не скрывает своей злости на приговор Навальному, его сподвижники из-за границы уже готовят списки тех, кому положены санкции от западных дядь. Схватка становится открытой, мы знаем, что делают они, а они не особо-то и стремятся скрыть что-то.

 

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