Терпению России приходит конец, в Европе давно перестали нас слышать, санкции поставлены на поток, нет никакой реакции на уже фактически геноцид русского населения на Украине, происходит откровенное вмешательство в наши внутренние дела.

Европа уже не скрывает своей злости на приговор Навальному, его сподвижники из-за границы уже готовят списки тех, кому положены санкции от западных дядь. Схватка становится открытой, мы знаем, что делают они, а они не особо-то и стремятся скрыть что-то.

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