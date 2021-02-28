«Гремлин» – такое название дали новому российскому гиперзвуковому «мультику Путина», который разрабатывают в госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». Похоже, отечественное Минобороны апеллирует к англосаксонскому фольклору, чтобы западные «партнёры» наконец-то поняли: нападение на нас – это мероприятие, финал которого немного предсказуем.

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