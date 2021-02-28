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Политическая Россия. Юмор от Шойгу: новую российскую ракету назвали Гремлин 28.02.2021

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Политическая Россия 28.02.2021. Юмор от Шойгу: новую российскую ракету назвали Гремлин
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Политическая Россия - Юмор от Шойгу: новую российскую ракету назвали Гремлин (28 Февраля 2021)

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Опубликовано: 28 Февраля 2021

«Гремлин» – такое название дали новому российскому гиперзвуковому «мультику Путина», который разрабатывают в госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». Похоже, отечественное Минобороны апеллирует к англосаксонскому фольклору, чтобы западные «партнёры» наконец-то поняли: нападение на нас – это мероприятие, финал которого немного предсказуем.

 

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