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Вести недели 28.02.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 28.02.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (28 Февраля 2021)

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Вести недели
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Боевая работа в любое время суток и любую погоду. Учения каждый день, но что удивительно, даже сегодня, 23 февраля. Как отмечали военные свой праздник, редкие кадры. Как теперь придется отвечать за оскорбления ветеранов войны и почему по решению правозащитников Amnesty International движимый ненавистью не может называться узником совести. У кого после этого приступ злобы и разочарования?

 

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