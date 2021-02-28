Боевая работа в любое время суток и любую погоду. Учения каждый день, но что удивительно, даже сегодня, 23 февраля. Как отмечали военные свой праздник, редкие кадры. Как теперь придется отвечать за оскорбления ветеранов войны и почему по решению правозащитников Amnesty International движимый ненавистью не может называться узником совести. У кого после этого приступ злобы и разочарования?

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