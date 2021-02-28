Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 28.02.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 28.02.2021
28.02.2021 27.02.2021 26.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 21.02.2021 20.02.2021 19.02.2021
Еще

Время в 21:00 (28 Февраля 2021)

29 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 28 Февраля 2021

В дикой природе ковид в чистом виде пока не обнаружен, и каким образом вирус попал на рынок Уханя, где он впервые был выявлен, пока неясно. Специалисты склоняются к выводу, что вирус передался от животного человеку через некое промежуточное звено, но кто или что это было, большой вопрос.

 

В целом, загадок еще целое множество, на них еще предстоит найти ответы, а пока в мире продолжается вакцинация. Лучшие умы человечества в который раз спасают нас от новой неведомой заразы.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу