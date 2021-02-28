В дикой природе ковид в чистом виде пока не обнаружен, и каким образом вирус попал на рынок Уханя, где он впервые был выявлен, пока неясно. Специалисты склоняются к выводу, что вирус передался от животного человеку через некое промежуточное звено, но кто или что это было, большой вопрос.

В целом, загадок еще целое множество, на них еще предстоит найти ответы, а пока в мире продолжается вакцинация. Лучшие умы человечества в который раз спасают нас от новой неведомой заразы.

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