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Москва. Кремль. Путин 28.02.2021

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Москва. Кремль. Путин 28.02.2021
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Москва. Кремль. Путин (28 Февраля 2021)

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Москва. Кремль. Путин
Москва. Кремль. Путин
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Почему возможны такие ситуации? Журналисты опять обсуждают что Путин опять в мороз был без шапки. А когда и какие головные уборы он все-таки надевает? В чем был на встрече с Лукашенко? Что успели обсудить в горах под романтическую музыку? Кто кого опережал и что это за история с лыжными палками?

 

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