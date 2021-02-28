Почему возможны такие ситуации? Журналисты опять обсуждают что Путин опять в мороз был без шапки. А когда и какие головные уборы он все-таки надевает? В чем был на встрече с Лукашенко? Что успели обсудить в горах под романтическую музыку? Кто кого опережал и что это за история с лыжными палками?

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