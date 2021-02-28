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Воскресный вечер с Соловьевым 28.02.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 28.02.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (28 Февраля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Дипломатия вернулась, объявил Байден и сразу начал бомбить Сирию. При этом он нарушил международные законы, договоренности, собственную конституцию, наших военных предупредили за четыре минуты до начала операции, что потенциально создает крайне опасную ситуацию. Официальный представитель Пентагона любезно просил не удивляться, они будут делать все, чтобы защитить себя.

 

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