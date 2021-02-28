Дипломатия вернулась, объявил Байден и сразу начал бомбить Сирию. При этом он нарушил международные законы, договоренности, собственную конституцию, наших военных предупредили за четыре минуты до начала операции, что потенциально создает крайне опасную ситуацию. Официальный представитель Пентагона любезно просил не удивляться, они будут делать все, чтобы защитить себя.

Смотрите онлайн Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.