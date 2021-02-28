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Дождь. Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк 28.02.2021

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Телеканал Дождь 28.02.2021. Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк
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Телеканал Дождь - Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк (28 Февраля 2021)

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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Оппозиционера Алексея Навального и других заключенных, которых этапировали вместе с ним в покровскую ИК-2 во Владимирской области, не били после приезда. Об этом «Открытым медиа» сообщил активист проекта благотворительного фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов.

 

Юлия Навальная отказалась принимать извинения Артемия Лебедева за фейк о ее «немецком гражданстве».

 

- Извинения Лебедева перед Юлией Навальной
- Колония, где находится Навальный
- Дмитрий Демушкин об условиях в колонии, где находится Навальный 
- Памятник Невскому на Лубянке
- Зачем нужна вакцина «Спутник Лайт»?
- Черви в водопроводах Балашихи
- СМИ Собянина о погоде в регионах.

 

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