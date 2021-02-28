«Жесткие условия и строгий режим». Что известно о колонии, в которую этапировали Навального

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Оппозиционера Алексея Навального и других заключенных, которых этапировали вместе с ним в покровскую ИК-2 во Владимирской области, не били после приезда. Об этом «Открытым медиа» сообщил активист проекта благотворительного фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов.

Юлия Навальная отказалась принимать извинения Артемия Лебедева за фейк о ее «немецком гражданстве».

- Извинения Лебедева перед Юлией Навальной

- Колония, где находится Навальный

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Смотрите онлайн Телеканал Дождь Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.