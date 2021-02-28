Телеканал Дождь - Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк (28 Февраля 2021)
Опубликовано: 28 Февраля 2021
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Оппозиционера Алексея Навального и других заключенных, которых этапировали вместе с ним в покровскую ИК-2 во Владимирской области, не били после приезда. Об этом «Открытым медиа» сообщил активист проекта благотворительного фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов.
Юлия Навальная отказалась принимать извинения Артемия Лебедева за фейк о ее «немецком гражданстве».
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