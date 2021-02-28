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Политическая Россия. Британские газеты извинились перед Абрамовичем за вранье Волкова 28.02.2021

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Политическая Россия 28.02.2021. Британские газеты извинились перед Абрамовичем за вранье Волкова
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Политическая Россия - Британские газеты извинились перед Абрамовичем за вранье Волкова (28 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Британские The Times и Independent опубликовали извинения перед российским олигархом Романом Абрамовичем. В своих недавних материалах они повторили утверждения Леонида Волкова о связях Абрамовича с «преступными деньгами Путина» и написали, что против бизнесмена нужно ввести санкции. Для извинений и выплаты компенсации газетам не понадобилось даже суда, хватило просто иска со стороны Абрамовича.

 

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