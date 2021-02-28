Британские The Times и Independent опубликовали извинения перед российским олигархом Романом Абрамовичем. В своих недавних материалах они повторили утверждения Леонида Волкова о связях Абрамовича с «преступными деньгами Путина» и написали, что против бизнесмена нужно ввести санкции. Для извинений и выплаты компенсации газетам не понадобилось даже суда, хватило просто иска со стороны Абрамовича.

Смотрите онлайн Политическая Россия Британские газеты извинились перед Абрамовичем за вранье Волкова (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.