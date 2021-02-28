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Дождь. «Самая жесткая зона в России». Бывший заключенный о колонии ИК-2, в которую отправили Навального 28.02.2021

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Телеканал Дождь 28.02.2021. «Самая жесткая зона в России». Бывший заключенный о колонии ИК-2, в которую отправили Навального
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Телеканал Дождь - «Самая жесткая зона в России». Бывший заключенный о колонии ИК-2, в которую отправили Навального (28 Февраля 2021)

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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Алексея Навального доставили в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове. По сообщению источника ТАСС, пока оппозиционер проходит карантин, после чего он будет переведен в отряд. Ранее в ИК-2 отбывали наказание активист Константин Котов и политик Дмитрий Демушкин. В этой колонии отбывают наказание впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Поговорили о покровской колонии с Дмитрием Демушкиным.

 

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