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Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк

Алексея Навального доставили в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове. По сообщению источника ТАСС, пока оппозиционер проходит карантин, после чего он будет переведен в отряд. Ранее в ИК-2 отбывали наказание активист Константин Котов и политик Дмитрий Демушкин. В этой колонии отбывают наказание впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Поговорили о покровской колонии с Дмитрием Демушкиным.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Самая жесткая зона в России». Бывший заключенный о колонии ИК-2, в которую отправили Навального (28 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.