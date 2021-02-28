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Добров в эфире 28.02.2021

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Добров в эфире 28.02.2021
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Добров в эфире (28 Февраля 2021)

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Добров в эфире
Добров в эфире
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Опубликовано: 28 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Добров

Байден сделал первый шаг к получению Нобелевской премии мира, приказав бомбить Сирию. Почему бы и нет, с Обамой ведь прокатило, и если так пойдёт и дальше, то его смело можно будет называть БомБайден.

 

Трамп тоже любил вдарить по Сирии ради своего имиджа, но аккуратно, как в апреле 2017-го, когда нанес удар по сирийской авиабазе. Из 60-ти крылатых ракет Томагавк тогда до цели долетели лишь 23, остальные потерялись где-то по дороге.

 

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