Байден сделал первый шаг к получению Нобелевской премии мира, приказав бомбить Сирию. Почему бы и нет, с Обамой ведь прокатило, и если так пойдёт и дальше, то его смело можно будет называть БомБайден.

Трамп тоже любил вдарить по Сирии ради своего имиджа, но аккуратно, как в апреле 2017-го, когда нанес удар по сирийской авиабазе. Из 60-ти крылатых ракет Томагавк тогда до цели долетели лишь 23, остальные потерялись где-то по дороге.

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