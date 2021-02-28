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Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк

Оппозиционера Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Активист проекта благотворительного фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов сообщил «Открытым медиа», что Навального и других заключенных, которых этапировали вместе с ним в ИК-2, не били после приезда. Кореспондент Дождя отправился в город Покров, узнать, что это за колония и как в ней относятся к заключенным.

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» подали заявку на одобрение облегченной версии их вакцины «Спутник Лайт» в России и «некоторых других странах». «Спутник лайт», как и «Спутник V», разработан Центром имени Гамалеи. Он состоит только из одного (первого) компонента и требует только одной прививки вместо двух.

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