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Николай Стариков. Дзержинский, заказ на очернение, гражданство Навальной 01.03.2021

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Николай Стариков 01.03.2021. Дзержинский, заказ на очернение, гражданство Навальной
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Николай Стариков - Дзержинский, заказ на очернение, гражданство Навальной (1 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О новой социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- Почему остановили голосование о восстановлении памятника Дзержинскому 
- Есть ли у Юлии Навальной гражданство Германии
- Как ведётся предвыборная информационная война 
- Кому выгоден миф о глобальном потеплении
- Будут ли признаваться российские паспорта ДНР и ЛНР
- Нужен ли институт прописки 
- Что будет с Платошкиным
- Для чего нужен закон о Конституционном собрании
- Что будет после вступление Ирана в ЕАЭС
- Что такое инклюзивный капитализм 
- О тайминге на телепередачах 
- Почему России нужны хорошие отношения с Северной Кореей 
- Зачем Сталин депортировал народы во время войны 
- Как умер Сталин
- Нужно ли закрыть «Эхо Москвы»
- Кому было выгодно убийство Немцова 
- О необходимости объединения патриотических сил
- Какая идеология нужна России
- Был ли Хрущев британским агентом 
- О фильме «Крымский мост»
- Почему нам не нужен Ельцин-Центр
- Как новая социалистическая партия будет воплощать свои идеи 
- Кто «кормит» российскую пятую колонну
- Почему уничтожили Колонну Славы при Сталине 
- О разнице идеологий у патриотических объединений.

 

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Комментариев: 1
Феликс
1 Марта 2021, 09:09
Дзержинский -автор красного террора, перебил огромное количество русских. Так что памятника несомненно заслуживает.
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