Алексей Навальный в ИК-2: что это за колония? Юлия Навальная ответила на извинения Лебедева за фейк

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Согласно официальным данным, по итогам январских и февральских протестов в поддержку Алексея Навального, в России возбуждено 90 уголовных дел. Среди них есть большие дела, позволяющие оказывать давление на соратников оппозиционера, в том числе объявляя их в международный розыск, а в перспективе — посадить.

Это и так называемое «санитарное дело», и дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Этими делами в СК занимаются, по меньшей мере, десятки следователей. Есть и уголовные дела в отношении конкретных людей, заведенные по факту их конкретных действий во время протестных акций, за которые зацепились силовики.

Трем героям репортажа Валерии Ратниковой грозит заключение до пяти лет: Владимиру Егорову из Краснодара за оголение зада на митинге, Валерию Евсину из Пскова — за то, что толкнул ограждение на акции 23 января, а Валентину Квашникову из Хабаровска — за митинг 31 января, на котором его не было.

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