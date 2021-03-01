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Михеев. Итоги. Как защитить ветеранов от хамства? Ответ один – с отморозками не церемониться 01.03.2021

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Михеев. Итоги 01.03.2021. Как защитить ветеранов от хамства? Ответ один – с отморозками не церемониться
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Михеев. Итоги - Как защитить ветеранов от хамства? Ответ один – с отморозками не церемониться (1 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" призвал жестко наказывать тех, кто позволяет себе различные оскорбления в адрес ветеранов и глумление над историей Победы в Великой Отечественной Войне.

 

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