Михеев. Итоги - Как защитить ветеранов от хамства? Ответ один – с отморозками не церемониться (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" призвал жестко наказывать тех, кто позволяет себе различные оскорбления в адрес ветеранов и глумление над историей Победы в Великой Отечественной Войне.
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