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Дождь. За что лишили Навального статуса «узника совести». Как Москва тайно ищет компромиссы с Западом 01.03.2021

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Телеканал Дождь 01.03.2021. За что лишили Навального статуса «узника совести». Как Москва тайно ищет компромиссы с Западом
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Телеканал Дождь - За что лишили Навального статуса «узника совести». Как Москва тайно ищет компромиссы с Западом (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

В гостях программы «Политика. Прямая Линия» — основательница российского отделения международной организации Transparency International Елена Панфилова. Анна Немзер обсудила с ней лишение Алексея Навального статуса «узника совести», о котором объявила Amnesty International, и кто мог подсказать принять такое решение.

 

Кроме того, обсудили, что может грозить России и россиянам за отказ выполнить требование ЕСПЧ немедленно освободить политика. Также поговорили о реальном воздействии возможных западных санкций на российских чиновников.

 

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