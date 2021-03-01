«Самая жесткая зона в России». Бывший заключенный о колонии ИК-2, в которую отправили Навального

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В гостях программы «Политика. Прямая Линия» — основательница российского отделения международной организации Transparency International Елена Панфилова. Анна Немзер обсудила с ней лишение Алексея Навального статуса «узника совести», о котором объявила Amnesty International, и кто мог подсказать принять такое решение.

Кроме того, обсудили, что может грозить России и россиянам за отказ выполнить требование ЕСПЧ немедленно освободить политика. Также поговорили о реальном воздействии возможных западных санкций на российских чиновников.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь За что лишили Навального статуса «узника совести». Как Москва тайно ищет компромиссы с Западом (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.