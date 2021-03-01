Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Уголовное дело против соратника Навального. Новые митинги в Ереване. Итоги «Золотого глобуса» 01.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 01.03.2021. Уголовное дело против соратника Навального. Новые митинги в Ереване. Итоги «Золотого глобуса»
01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021
Еще

Телеканал Дождь - Уголовное дело против соратника Навального. Новые митинги в Ереване. Итоги «Золотого глобуса» (1 Марта 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 1 Марта 2021

Группа протестующих против премьера Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание, где расположены несколько министерств. 
Протесты в Ереване продолжаются с 24 февраля. Они связаны с противостоянием премьер-министра Никола Пашиняна и Генштаба. 

 

Постоянные представители стран ЕС согласовали введение персональных санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. 
22 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что ЕС введет персональные санкции против людей, ответственных за преследование Навального. Он уточнил, что санкций против «кошельков Путина» не ожидается, несмотря на просьбы соратников оппозиционера. 

 

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Из-за пандемии в этот раз церемония проходила полностью в онлайн-формате, и лауреаты «получали» призы прямо в своих квартирах.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Уголовное дело против соратника Навального. Новые митинги в Ереване. Итоги «Золотого глобуса» (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу