Поддержка Украины имеет жизненно важное значение. Зачем Джо Байден снова вспомнил об Украине? Каждый президент США вначале уверен что именно он сможет что-то изменить. Почему ФБР объявило охоту на Российских граждан?

Мы сделаем так, что Русские заплатят еще больше. И можно ли сдержать вмешательство американских IT-гигантов в Российскую политику? На первый план выходит задача выработки правил регулирования социальных сетей.

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