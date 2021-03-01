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Место встречи. Пройденный этап 01.03.2021

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Место встречи 01.03.2021. Пройденный этап
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Место встречи - Пройденный этап (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Поддержка Украины имеет жизненно важное значение. Зачем Джо Байден снова вспомнил об Украине? Каждый президент США вначале уверен что именно он сможет что-то изменить. Почему ФБР объявило охоту на Российских граждан?

 

Мы сделаем так, что Русские заплатят еще больше. И можно ли сдержать вмешательство американских IT-гигантов в Российскую политику? На первый план выходит задача выработки правил регулирования социальных сетей.

 

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