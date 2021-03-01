Последние дни все пытаются понять, где Алексей Навальный. На этот вопрос одновременно есть ответ и нет. Да, так бывает. Ни адвокаты Алексея, ни его родственники — никто не был уведомлен о том, что Навального переводят из «Матросской Тишины» и куда-то увозят.

Официального ответа о том, где Алексей, по-прежнему нет.

Но параллельно с этим — посмотрите сами. Источник на источнике, журналисты, правозащитники - все говорят, что Навальный был доставлен во Владимирскую область. Срок он будет отбывать в городе Покрове, исправительной колонии №2.

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