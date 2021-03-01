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Навальный LIVE. Где Навальный? Тюремный ад для главного врага Путина 01.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 01.03.2021. Где Навальный? Тюремный ад для главного врага Путина
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Алексей Навальный LIVE - Где Навальный? Тюремный ад для главного врага Путина (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Последние дни все пытаются понять, где Алексей Навальный. На этот вопрос одновременно есть ответ и нет. Да, так бывает. Ни адвокаты Алексея, ни его родственники — никто не был уведомлен о том, что Навального переводят из «Матросской Тишины» и куда-то увозят. 
Официального ответа о том, где Алексей, по-прежнему нет.

 

Но параллельно с этим — посмотрите сами. Источник на источнике, журналисты, правозащитники - все говорят, что Навальный был доставлен во Владимирскую область. Срок он будет отбывать в городе Покрове, исправительной колонии №2.

 

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