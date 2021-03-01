Политическая Россия - Знает ли Лукашенко, что «весной он уйдёт» (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
Еще
На связи с PolitRussia Юрий Баранчик, заместитель директора Института РУССТРАТ, кандидат философских наук.
- Либералы придумали называть Лукашенко «главным психопатом РБ»: насколько устойчив президент в жизни и политике?
- Есть ли в Белоруссии политические группы, неподвластные контролю Лукашенко?
- СМИ пишут о недовольстве Москвой тактикой Минска. Так ли это?
- Об обмене опытом между силовыми ведомствами России и Белоруссии
- На каком этапе сейчас интеграция двух стран?
- О заявлении Тихановской, что весной Лукашенко уйдёт
- Как управляет белорусский президент?
- О белорусском языке.
Смотрите онлайн Политическая Россия Знает ли Лукашенко, что «весной он уйдёт» (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.