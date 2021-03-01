На связи с PolitRussia Юрий Баранчик, заместитель директора Института РУССТРАТ, кандидат философских наук.



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