Телеканал Дождь - Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному тюремному сроку (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
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Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении положением. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условного срока.
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