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Дождь. Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному тюремному сроку 01.03.2021

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Телеканал Дождь 01.03.2021. Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
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Телеканал Дождь - Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному тюремному сроку (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении положением. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условного срока.

 

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