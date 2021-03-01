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Время покажет 01.03.2021

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Время покажет 01.03.2021
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Время покажет (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Протестуют все, мир охватили акции гражданского недовольства, факельные шествия в Армении и на Украине, протесты сами по себе или ими кто-то рулит? Украина тоскует по Крыму, но Америка обещает помочь. Он обещал и вернулся, первое интервью Трампа после ухода из Белого дома. Танцы в районной администрации, скандальный подарок чиновниц коллегам-мужчинам, накажут ли организаторов?

 

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