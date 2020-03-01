Каждый раз, проходя мимо портретов небесной сотни, Сергей ненадолго останавливается, хотя ни с кем из них лично знаком не был. В феврале Верховная Рада приняла постановление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана. Виновным в гибели этих людей назван тогдашний президент Виктор Янукович. На данный момент это все итоги многолетнего расследования.

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