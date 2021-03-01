Акции 23 и 31 января показали, как люди объединяются за свободу политзаключенных, свои права и против коррумпированной власти. Путин не мог оставить это без ответа. В ход пошли проплаченные флешмобы, прокремлевские митинги и съемки пропагандистских роликов, на которые обманом завлекали студентов и бюджетников. СМИ восторженно преподносили это как гражданскую инициативу.

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