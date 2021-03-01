В Казахстане, есть свой «аналог» Навального - Мухтар Аблязов. Бывший банкир приближенный к правящему клану Назарбаевых, а также друг тестя первого президента, Рахата Алиева. У него был конфликт с нашим Елбасы. Он стоял у истоков партии Демократический Выбор Казахстана, что была в одном блоке с другими оппозиционными партиями.

Эти партии были за передел власти и смещение Назарбаева. НО в итоге, Аблязов вынужден был бежать, прихватив с собой деньги банка, которым он управлял. Судьба же тестя схожая, но он внезапно сам повесился в Венской тюрьме. Причина популярности Аблязова проста - его распиарило само государство.

Когда Аблязов вел трансляции - его видео в Ютуб и Телеграмм полностью блокировались. Сторонников задерживали, на митингах глушили связь полностью. То, что не удалось Роскомнадзору - сделал Казактелеком благодаря своей монополии.

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