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Константин Сёмин. Свой Навальный. Письма 01.03.2021

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Константин Сёмин 01.03.2021. Свой Навальный. Письма
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Константин Сёмин - Свой Навальный. Письма (1 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 1 Марта 2021

В Казахстане, есть свой «аналог» Навального - Мухтар Аблязов. Бывший банкир приближенный к правящему клану Назарбаевых, а также друг тестя первого президента, Рахата Алиева. У него был конфликт с нашим Елбасы. Он стоял у истоков партии Демократический Выбор Казахстана, что была в одном блоке с другими оппозиционными партиями.

 

Эти партии были за передел власти и смещение Назарбаева. НО в итоге, Аблязов вынужден был бежать, прихватив с собой деньги банка, которым он управлял. Судьба же тестя схожая, но он внезапно сам повесился в Венской тюрьме. Причина популярности Аблязова проста -  его распиарило само государство.

 

Когда Аблязов вел трансляции - его видео в Ютуб и Телеграмм полностью блокировались. Сторонников задерживали, на митингах глушили связь полностью. То, что не удалось Роскомнадзору  -  сделал Казактелеком благодаря  своей монополии.

 

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