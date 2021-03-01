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60 минут. Вечерний выпуск. На Украине запущена вакцинация "сырой" вакциной из Индии 01.03.2021

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60 минут по горячим следам 01.03.2021. Вечерний выпуск. На Украине запущена вакцинация "сырой" вакциной из Индии
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. На Украине запущена вакцинация "сырой" вакциной из Индии (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Украины Владимир Зеленский запустил вакцинацию населения страны непроверенной индийской вакциной, которую многие украинские врачи уже прозвали "шмурдяком из Африки". Большинство украинцев отказываются вакцинироваться Covishield из-за недоверия к этому препарату. Сюжет об этом показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

 

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