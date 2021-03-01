Президент Украины Владимир Зеленский запустил вакцинацию населения страны непроверенной индийской вакциной, которую многие украинские врачи уже прозвали "шмурдяком из Африки". Большинство украинцев отказываются вакцинироваться Covishield из-за недоверия к этому препарату. Сюжет об этом показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. На Украине запущена вакцинация "сырой" вакциной из Индии (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.