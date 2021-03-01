Константин Сёмин - Массаж твиттера. Триллион казаков. Трамп и Аненербе. Галопом по Европам (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Блумберг назвал Россию горячей точкой в плане роста цен на продовольствие;
- В Росстате улучшили экономику российских регионов;
- Число россиян, финансово пострадавших от пандемии, за 5 месяцев удвоилось;
- Мишустин утвердил новую программу поддержки бизнеса на 7,7 миллиардов рублей;
- После встречи Дегтярева с Сечиным в Хабаровском крае снова подорожал бензин;
- В Хабаровском крае, арестован депутат-миллиардер, владелец крабового бизнеса Пашов;
- В Брянской области рабочим на заводе по производству медицинских масок предложили уволиться;
- Платежная система «Мир» запретит переводы на иностранные электронные кошельки;
- Твиттер может потерять Россию, если будет игнорировать требования Роскомнадзора;
- Донские казаки теперь будут ежегодно участвовать в московском параде Победы;
- Штаты ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии;
- Трамп появился на публике и назвал первый месяц правления Байдена самым ужасным в истории;
- В Мьянме не стихают протесты, появились первые погибшие;
- В Испании после нескольких дней тишины возобновились протесты против ареста рэпера-коммуниста Хаселя.
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