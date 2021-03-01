В этом выпуске:

- Блумберг назвал Россию горячей точкой в плане роста цен на продовольствие;

- В Росстате улучшили экономику российских регионов;

- Число россиян, финансово пострадавших от пандемии, за 5 месяцев удвоилось;

- Мишустин утвердил новую программу поддержки бизнеса на 7,7 миллиардов рублей;

- После встречи Дегтярева с Сечиным в Хабаровском крае снова подорожал бензин;

- В Хабаровском крае, арестован депутат-миллиардер, владелец крабового бизнеса Пашов;

- В Брянской области рабочим на заводе по производству медицинских масок предложили уволиться;

- Платежная система «Мир» запретит переводы на иностранные электронные кошельки;

- Твиттер может потерять Россию, если будет игнорировать требования Роскомнадзора;

- Донские казаки теперь будут ежегодно участвовать в московском параде Победы;

- Штаты ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии;

- Трамп появился на публике и назвал первый месяц правления Байдена самым ужасным в истории;

- В Мьянме не стихают протесты, появились первые погибшие;

- В Испании после нескольких дней тишины возобновились протесты против ареста рэпера-коммуниста Хаселя.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Массаж твиттера. Триллион казаков. Трамп и Аненербе. Галопом по Европам (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.