Если бы украинцев били так же, как белорусов, мы бы уже стреляли в силовиков

- О сегодняшней ситуации в Беларуси: «Намечается окончательное прощание с советской властью»

- что заставит Лукашенко уйти

- об отличии украинских и белорусских протестов

- решит ли что-то мирный протест в Беларуси

- возможно ли союзное государство России и Беларуси

- риски для Украины в связи с развитием ситуации в Беларуси

- об отношении украинцев к Лукашенко и о том, как Лукашенко троллил Путина

- об отношении к Лукашенко официального Киева

- об официальном визите Тихановской в Украину

- о психотипе Лукашенко

- каким было бы интервью с Лукашенко сегодня

- о разговоре Лукашенко и Зеленского по поводу «вагнеровцев»

- о Коле Лукашенко

- о Тихановской

- о декоммунизации в Украине и архивах КГБ УССР

- о засилии агентов КГБ и ФСБ в Украине, Беларуси и других странах

- о поддержке Путина в России и о протестах в России

- что дает свободу?

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Как Лукашенко троллил Путина. Что заставит Батьку уйти. Тихановская. Страна для жизни (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.