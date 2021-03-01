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Дмитрий Гордон. Как Лукашенко троллил Путина. Что заставит Батьку уйти. Тихановская. Страна для жизни 01.03.2021

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Дмитрий Гордон 01.03.2021. Как Лукашенко троллил Путина. Что заставит Батьку уйти. Тихановская. Страна для жизни
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Дмитрий Гордон - Как Лукашенко троллил Путина. Что заставит Батьку уйти. Тихановская. Страна для жизни (1 Марта 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

- О сегодняшней ситуации в Беларуси: «Намечается окончательное прощание с советской властью»
- что заставит Лукашенко уйти
- об отличии украинских и белорусских протестов
- решит ли что-то мирный протест в Беларуси
- возможно ли союзное государство России и Беларуси
- риски для Украины в связи с развитием ситуации в Беларуси
- об отношении украинцев к Лукашенко и о том, как Лукашенко троллил Путина
- об отношении к Лукашенко официального Киева
- об официальном визите Тихановской в Украину
- о психотипе Лукашенко
- каким было бы интервью с Лукашенко сегодня
- о разговоре Лукашенко и Зеленского по поводу «вагнеровцев»
- о Коле Лукашенко
- о Тихановской 
- о декоммунизации в Украине и архивах КГБ УССР
- о засилии агентов КГБ и ФСБ в Украине, Беларуси и других странах
- о поддержке Путина в России и о протестах в России
- что дает свободу?

 

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