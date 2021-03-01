Эксперты обсуждают доклад американских спецслужб о причастности принца Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашогги, петиции родителей дошкольников с просьбой разрешить присутствовать на детских утренниках, рост цен на продукты в России и в мире и зажигательные танцы чиновниц, которые так поздравили своих коллег с Днем защитника Отечества.

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