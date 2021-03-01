Царьград. Главное. Куда уходят русские деньги: отказаться от доллара, чтобы вложиться в юань 25.02.2021

Ключевые каналы вывода денег из России закрылись - Кипр и Латвии из привычных офшоров стали запретными зонами. Однако отток капитала из России продолжается. Аналитики выяснили, какая страна стала «новым Кипром»? Куда выводят толстосумы и жулики деньги из России? У какой страны налог на уровне 0%, а обмена налоговой информацией с Россией нет?

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