Царьград. Главное - Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Ключевые каналы вывода денег из России закрылись - Кипр и Латвии из привычных офшоров стали запретными зонами. Однако отток капитала из России продолжается. Аналитики выяснили, какая страна стала «новым Кипром»? Куда выводят толстосумы и жулики деньги из России? У какой страны налог на уровне 0%, а обмена налоговой информацией с Россией нет?
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