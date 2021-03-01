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Царьград. Главное. Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России 01.03.2021

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Царьград. Главное 01.03.2021. Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России
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Царьград. Главное - Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России (1 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Ключевые каналы вывода денег из России закрылись - Кипр и Латвии из привычных офшоров стали запретными зонами. Однако отток капитала из России продолжается. Аналитики выяснили, какая страна стала «новым Кипром»? Куда выводят толстосумы и жулики деньги из России? У какой страны налог на уровне 0%, а обмена налоговой информацией с Россией нет?

 

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