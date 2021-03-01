Политическая Россия - Новые доказательства немецкого гражданства Навальной (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
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Всё новые доказательства наличия гражданства ФРГ у Юлии Навальной получает редакция «Политической России». Тогда как аргументы тех, кто громко верещит о «фейковости» ранее выложенного нами фото – последовательно оказываются несостоятельными.
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