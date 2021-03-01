За что лишили Навального статуса «узника совести». Как Москва тайно ищет компромиссы с Западом

ФСБ выходит на охоту: как заводят дела за слив данных «отравителей Навального»

Оппозиционер Алексей Навальный, помещенный в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области, будет жить в бараке на 60 человек. Перед этим он проведет две недели на карантине, во время которого заключенные выполняют «бессмысленные задания».

Одной из главных «фишек» этой колонии соратники Навального называют запрет разговоров с другими осужденными. Привилегиями в колонии пользуются только те, кто сотрудничает с администрацией колонии.



Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении положением. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условного срока, сообщает AFP.

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