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Дождь. Колония Навального. Приговор экс-президенту Франции Саркози. Митинги за и против Пашиняна 01.03.2021

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Телеканал Дождь 01.03.2021. Колония Навального. Приговор экс-президенту Франции Саркози. Митинги за и против Пашиняна
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Телеканал Дождь - Колония Навального. Приговор экс-президенту Франции Саркози. Митинги за и против Пашиняна (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Оппозиционер Алексей Навальный, помещенный в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области, будет жить в бараке на 60 человек. Перед этим он проведет две недели на карантине, во время которого заключенные выполняют «бессмысленные задания».

 

Одной из главных «фишек» этой колонии соратники Навального называют запрет разговоров с другими осужденными.  Привилегиями в колонии пользуются только те, кто сотрудничает с администрацией колонии.


Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении положением. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условного срока, сообщает AFP.

 

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