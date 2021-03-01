Есть впечатление, что западной цивилизации в том виде, в каком мы ее знали, больше не существует. Нет иерархии, которая была выстроена, нет понимания культуры, нет образования, нет воспитания.

Должны быть авторитеты, должно быть понимание, при этом внутри данного понимания складывается свой если не пантеон, то хотя бы некая структура уважения. Теперь этого, к сожалению, нет, а казавшееся раньше незыблемым теперь таковым не является.

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