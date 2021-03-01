Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 01.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.03.2021
01.03.2021 25.02.2021 24.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (1 Марта 2021)

691 просмотров
16
2
Поделиться
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Есть впечатление, что западной цивилизации в том виде, в каком мы ее знали, больше не существует. Нет иерархии, которая была выстроена, нет понимания культуры, нет образования, нет воспитания.

 

Должны быть авторитеты, должно быть понимание, при этом внутри данного понимания складывается свой если не пантеон, то хотя бы некая структура уважения. Теперь этого, к сожалению, нет, а казавшееся раньше незыблемым теперь таковым не является.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Galina
1 Марта 2021, 21:09
Вот Это, что называет себя женщиной, лучше бы помолчала тем более от имени всех женщин. На нее посмотришь и женщиной быть расхочется…Ей кажется, что она умна и даже остроумна. С кем она спорит? Сергей - умница и он говорит о том, что сейчас действительно происходит, особенно на западе. Кургинян-тем более неоспоримый эрудит. С кем она спорит?!
И эта страшная курица преподает молодежи? Гнать ее метлой! Ее в клетке надо показывать, а не по ТВ!
Ответить
Голосуйте:
-
0
valdis kuznecov
1 Марта 2021, 21:10
straxom polnitsja Zemlja
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу