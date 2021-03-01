Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов

Фактический отказ восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, замаскированный под «голосование», стал темой номер один в минувшие дни.

- Кому выгодно искусственное противопоставление «Дзержинский против Невского»?

- Можно ли рассматривать отказ восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, напротив здания, где находятся современные чекисты, как желание дать «щелчок» по самоуважению и самоощущению наших спецслужб?

- Как в дальнейшем должны правильно вести себя различные ветви патриотов, чтобы не попадаться на эти фактические «разводки», которые придумывают либералы?

- Как правозащитнику защищать права гражданина Дзержинского?

Смотрите онлайн Николай Стариков Алексей Мартынов. Дзержинский против Невского: кому это выгодно (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.