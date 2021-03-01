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Николай Стариков. Алексей Мартынов. Дзержинский против Невского: кому это выгодно 01.03.2021

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Николай Стариков 01.03.2021. Алексей Мартынов. Дзержинский против Невского: кому это выгодно
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Николай Стариков - Алексей Мартынов. Дзержинский против Невского: кому это выгодно (1 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

Фактический отказ восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, замаскированный под «голосование», стал темой номер один в минувшие дни.

 

- Кому выгодно искусственное противопоставление «Дзержинский против Невского»?
- Можно ли рассматривать отказ восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, напротив здания, где находятся современные чекисты, как желание дать «щелчок» по самоуважению и самоощущению наших спецслужб?
- Как в дальнейшем должны правильно вести себя различные ветви патриотов, чтобы не попадаться на эти фактические «разводки», которые придумывают либералы?
- Как правозащитнику защищать права гражданина Дзержинского?

 

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