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Соловьёв LIVE. Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие 01.03.2021

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Соловьёв LIVE 01.03.2021. Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие
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Соловьёв LIVE - Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Бывшие» с Гией Саралидзе, Арменом Гаспаряном и Алексеем Мартыновым!

Сегодня поговорим о политическом кризисе в Армении, где сегодня проходил митинг сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна.

 

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