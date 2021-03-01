Битва за Лубянку. Навальный на этапе. Убийству Немцова 6 лет

«Убили бы Собчак и Венедиктова». Эксклюзивные подробности из дела об убийстве Бориса Немцова

Надлом, окрик из Кремля и зависть оппозиции. Жириновский и Соловьев об убийстве Бориса Немцова

В эфире — «Бывшие» с Гией Саралидзе, Арменом Гаспаряном и Алексеем Мартыновым!

Сегодня поговорим о политическом кризисе в Армении, где сегодня проходил митинг сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.