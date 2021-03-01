Соловьёв LIVE - Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие (1 Марта 2021)
Опубликовано: 1 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Надлом, окрик из Кремля и зависть оппозиции. Жириновский и Соловьев об убийстве Бориса Немцова
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В эфире — «Бывшие» с Гией Саралидзе, Арменом Гаспаряном и Алексеем Мартыновым!
Сегодня поговорим о политическом кризисе в Армении, где сегодня проходил митинг сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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