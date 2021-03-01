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Время в 21:00 01.03.2021

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Время в 21:00 01.03.2021
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Время в 21:00 (1 Марта 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 1 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: научные разработки были в центре внимания президента и главы ФМБА Вероники Скворцовой; в Москве в штатном порядке начинает оказывать помощь 52-я больница; российскую вакцину зарегистрировали в Словакии; во Франции экс-президент Николя Саркози стал первым президентом, получившим реальный срок;

 

соцсеть «Твиттер» нарушает российские законы, заявили в Роскомнадзоре; в центре столицы Армении завершились акции сторонников и противников премьера Никола Пашиняна; в Пушкинском музее открылась выставка, на которой можно увидеть скрытое от глаз; российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе.

 

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