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Полный контакт. Генсек распада. Горбачёву 90 лет. Величайшая геополитическая катастрофа 02.03.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 02.03.2021. Генсек распада. Горбачёву 90 лет. Величайшая геополитическая катастрофа
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Генсек распада. Горбачёву 90 лет. Величайшая геополитическая катастрофа (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Генсек распада. Горбачёву 90 лет. Величайшая геополитическая катастрофа (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Гость
2 Марта 2021, 09:46
Никого не заставляют делать вакцину???? А как же московские пенсионеры: им не разблокируют соц. карту, пока не вакцинируются!! Многие боятся из-за недомоганий, которых в возрасте 65+ у каждого второго и чаще... Получается, не вакцинируешься, сиди дома весной и душным летом... А хочешь, поезжай за свой счет! Не кажется ли вам, что эти действия - не столько забота о пенсионерах, сколько стремление пополнить за их счет бюджет города???!!!
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