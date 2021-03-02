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Гость

Никого не заставляют делать вакцину???? А как же московские пенсионеры: им не разблокируют соц. карту, пока не вакцинируются!! Многие боятся из-за недомоганий, которых в возрасте 65+ у каждого второго и чаще... Получается, не вакцинируешься, сиди дома весной и душным летом... А хочешь, поезжай за свой счет! Не кажется ли вам, что эти действия - не столько забота о пенсионерах, сколько стремление пополнить за их счет бюджет города???!!!