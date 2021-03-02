Главу нижегородского штаба Навального Романа Трегубова подозревают в нарушении санитарных ограничений. Адвокат Трегубова Александр Караваев полагает, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать акции, прошедшие 23 и 31 января.

Еще месяц назад в квартире главы штаба прошел обыск, после Трегубов записал видео ролик, в котором отказался от своей должности и призвал людей не выходить на несогласованные акции. Позже глава штаба Навального заявил, что видео было записано под давлением полицейских. Поговорили об этом с самим Романом Трегубовым.

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