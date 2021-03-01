Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. «Пасхалка» от ВСУ и тайная армия СБУ 01.03.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 01.03.2021. «Пасхалка» от ВСУ и тайная армия СБУ
01.03.2021 25.02.2021 24.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021
Еще

Открытый эфир - «Пасхалка» от ВСУ и тайная армия СБУ (1 Марта 2021)

60 просмотров
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Палаточный городок оппозиции и факельные шествия в центре столицы: чем может обернуться политический кризис в Армении?

 

- Киев готовит пасхальный удар? Элитные части ВСУ уже год учатся воевать в городской застройке и начнут операцию в начале мая. Сенсация от военного журналиста Бориса Джерелиевского: как иностранные инструкторы натаскивают украинский спецназ на зачистку городов?

 

- 10 лет тюрьмы за один российский телеэфир: Верховная Рада Украины готовится принять скандальный закон о коллаборантах.

 

- Служба небезопасности Украины: как контролируемые американцами СБУ-шники начали настоящую войну против собственных граждан?

 

- Навались за Навального: какие санкции Запад готовит против России? И когда о них будет объявлено официально?

 

Смотрите онлайн Открытый эфир «Пасхалка» от ВСУ и тайная армия СБУ (1 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу