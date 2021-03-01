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Между тем. Кризис в Армении 01.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 01.03.2021. Кризис в Армении
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Между тем с Наталией Метлиной - Кризис в Армении (1 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

В чем причины обострения политического кризиса в Армении? О чем договариваются лидеры оппозиции и военные? Почему начальника Генштаба Армении поддержали бывшие президенты Саргсян и Кочарян?

 

Возможен ли новый конфликт в Нагорном Карабахе? Чем вызван острый интерес Турции к протестам в Ереване? Свержение Чаушеску и требования отставки Пашиняна - что общего? Кто способен предотвратить силовой вариант развития событий?

 

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