Между тем с Наталией Метлиной

В чем причины обострения политического кризиса в Армении? О чем договариваются лидеры оппозиции и военные? Почему начальника Генштаба Армении поддержали бывшие президенты Саргсян и Кочарян?

Возможен ли новый конфликт в Нагорном Карабахе? Чем вызван острый интерес Турции к протестам в Ереване? Свержение Чаушеску и требования отставки Пашиняна - что общего? Кто способен предотвратить силовой вариант развития событий?

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