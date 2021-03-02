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60 минут 02.03.2021

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60 минут по горячим следам 02.03.2021
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60 минут по горячим следам (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Спутник V продолжает уверенно завоевывать Европу. Вчера двери нашей вакцине распахнули еще две страны, это Чехия и Словакия, причем без одобрения со стороны Европейского Союза. Аргументы более чем весомые. Ждать разрешения от Европейских органов ни Чехи ни Словаки больше не хотят, потому что за это время вакцину растащат более ушлые государства.

 

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Комментариев: 1
ВДД
2 Марта 2021, 14:54
.... Чехи , Поляки , Прибалты , Венгры И разные другие словаки и словенцы совместно с болгарами и румынами снесли почти все памятники на братских могилах тех , потомки которых в настоящее время спасают этих негодяев вакциной ... сколько раз надо опять спасать , что бы потом упыри опять плевали на своих спасителей ??? ..
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