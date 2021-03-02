60 минут по горячим следам (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. На Украине запущена вакцинация "сырой" вакциной из Индии 01.03.2021
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Спутник V продолжает уверенно завоевывать Европу. Вчера двери нашей вакцине распахнули еще две страны, это Чехия и Словакия, причем без одобрения со стороны Европейского Союза. Аргументы более чем весомые. Ждать разрешения от Европейских органов ни Чехи ни Словаки больше не хотят, потому что за это время вакцину растащат более ушлые государства.
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