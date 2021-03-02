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ВДД

.... Чехи , Поляки , Прибалты , Венгры И разные другие словаки и словенцы совместно с болгарами и румынами снесли почти все памятники на братских могилах тех , потомки которых в настоящее время спасают этих негодяев вакциной ... сколько раз надо опять спасать , что бы потом упыри опять плевали на своих спасителей ??? ..