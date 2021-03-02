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Дождь. Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума 02.03.2021

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Телеканал Дождь 02.03.2021. Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума
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Телеканал Дождь - Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

В гостях у Натальи Синдеевой — российский художник-модельер Валентин Юдашкин. Это первое интервью Юдашкина, в котором он рассказал о своей борьбе с раком: о том, как он узнал, что болен, как отреагировали его близкие, и почему он решил довериться российским врачам. Кроме того, обсудили, что он планирует делать после того, как закончит карьеру модельера и каким видит новое поколение дизайнеров-модельеров.

 

- О том, как узнал про болезнь
- О реакции семьи
- О страхах и первых операциях
- О вере в себя и акциях поддержки онкобольным
- О современной российской медицине
- О счастье "первого этапа"
- О новых ценностях, внутренней работе и внешних изменениях
- О планах на будущее и уходе с подиума 
- О счастье и прощении в критические моменты
- О духовности и вере в себя.

 

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