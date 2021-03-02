В гостях у Натальи Синдеевой — российский художник-модельер Валентин Юдашкин. Это первое интервью Юдашкина, в котором он рассказал о своей борьбе с раком: о том, как он узнал, что болен, как отреагировали его близкие, и почему он решил довериться российским врачам. Кроме того, обсудили, что он планирует делать после того, как закончит карьеру модельера и каким видит новое поколение дизайнеров-модельеров.

- О том, как узнал про болезнь

- О реакции семьи

- О страхах и первых операциях

- О вере в себя и акциях поддержки онкобольным

- О современной российской медицине

- О счастье "первого этапа"

- О новых ценностях, внутренней работе и внешних изменениях

- О планах на будущее и уходе с подиума

- О счастье и прощении в критические моменты

- О духовности и вере в себя.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.